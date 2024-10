"The Voice of Germany": Grazerin Jacqueline Haider über Kopftuch und Kritik

"Ich erfülle mir mit dem Auftritt bei ,The Voice' einen Kindheitstraum und möchte zeigen, was ich draufhabe", so Jacqueline Haider, die sich den gestrengen Coaches Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Kamrad stellte.

Die Grazerin hat schon als kleines Kind im Auto ihrer Eltern gesungen, sie spielt Gitarre und Klavier, aber ist noch nie professionell auf einer Bühne gestanden. Bis jetzt.

Mit ihrer Interpretation von "Nothing's Gonna Change My Love For You" konnte sie bei den Blind Auditions alle vier Coaches von sich überzeugen. Entschied sich aber dann dazu ins Team Mark Forster zu gehen.