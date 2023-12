Impulso-Tenor Laszlo über "The Voice of Germany": "War meine verrückte Idee"

Und da steht jetzt einmal an, „das Repertoire aufzubauen und uns Schritt für Schritt mit ganz viel Qualität bekannt zu machen. Wir werden sehen, wo uns das hinführt. Wir haben gerade neue Songs produziert, die am Montag in die Endfertigung kommen und dann wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt.“