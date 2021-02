"The Masked Singer Austria": Das Wildschwein war zu wenig Rampensau

Das Schaf (ein Mädchen) ließ keine Wolle bei "These Boots Are Made for Walkin'", das machte es nämlich ganz solide. "Du schafst es", meinte Schönfelder. Er glaubte Moderatorin Vera Russwurm rausgehört zu haben. Felix Neureuther vermutete Schauspielerin Verena Altenberger unter dem Schafskopf. Kabarettistin Nina Hartmann wurde auch genannt.

Die Donaunymphe gewann das Duell.

Im dritten Duell stellten sich der Frechsdachs und der Wackeldackel. "Welcome To The Jungle" von Guns n’ Roses rockte der Dachs, der laut Rateteam absichtlich seine Stimme verstellt hat. Kabarettist Paul Pizzera, sein Kollege Viktor Gernot oder Musical-Star Uwe Kröger wurden rausgehört.