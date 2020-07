Sturm der Liebe bei Klebow und Altenkopf: „Wollte nie heiraten“

Apropos Dankbarkeit: Dass sich die beiden überhaupt kennengelernt haben, haben sie Lilians SOKO-Donau-Kollegen Gregor Seberg (53) zu verdanken, denn dieser nahm Klebow zu einem Theaterauftritt von Altenkopf in der Josefstadt mit. „Wir gingen danach noch etwas trinken. Von ihr kam nichts. Null“, klagt Erich Altenkopf auch noch heute über die erste Begegnung. „Ich war glücklich verliebt in einer Beziehung“, verteidigte sich Klebow.

Einige Jahre später hatte wieder Gregor Seberg eine Idee, die die beiden endgültig zusammenführen sollte. Zum Abschluss der Dreharbeiten für „SOKO Donau“ wurde ein Konzert geplant, wo Altenkopf mit seiner Band mit von der Partie sein sollte. „Wir haben uns gesehen und ich habe mich sehr lang gesträubt, irgendwie zuzugeben, dass ich mich doch sehr viel schneller in ihn verliebt habe“, so Lilian.

„Grundsätzlich hatte ich immer gesagt, dass ich nie in meinem Leben ein blondes, deutsches, Einzelkind heiraten werde – und schon gar keine Schauspielerin“, fügte Altenkopf hinzu. Mit dem Thema Heirat hatte auch Lilian Klebow so ihre Probleme. „Ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder. Zwölf Jahre und zwei Kinder später ist es das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist.“