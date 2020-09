Stefanie Dvorak: Diese Schauspielerin hat ein Faible für Forensik

Der Name Dvorak löst Assoziationen zu gleich zwei öffentlichen Österreichern aus: Burgschauspielerin Stefanie Dvorak (45) und auch Felix Dvorak (83). Dabei sind sie weder verwandt, noch verschwägert und sich auch noch nie begegnet, wie die Mimin lachend im KURIER-Interview erzählt.

Die Grazerin ist bekannt für ihre TV-Rollen („Tatort“, „Trautmann“, „Walking on Sunshine“) oder vor allem von der Burg-Bühne – schon zu Schulzeiten war sie – dank eines ambitionierten Deutschprofessors – von der Schauspielerei fasziniert. Nach der Matura ging’s erst mal als Au-pair nach England – und dort wurde der Wunsch immer größer, es zumindest zu probieren.

Doch aller Anfang ist schwer, bei den ersten Aufnahmeprüfungen scheiterte sie. Aufgeben war aber keine Option, schlussendlich wurde Dvorak dann am Max-Reinhardt-Seminar aufgenommen – unter den gestrengen Augen von Klaus Maria Brandauer. „Ich habe in der Sekunde einen totalen Heulkrampf gekriegt und da war dann Brandauer und hat mir so die Wange getätschelt. Und dann ging es halt los“, erinnert sie sich an diesen emotionalen Moment.