"Starmania21"-Kandidat Marcel singt gegen Diskriminierung

Das Unterhalter-Gen wurde dem Sänger wohl schon in die Wiege gelegt, denn seine Familie hat einen Heurigenbetrieb, in dem Marcel aufgewachsen ist. "Ich war dort so gerne, auch bei den Gästen. Von daher kommt das vielleicht auch, dass ich ein ziemlich kommunikativer Mensch bin", meinte er.

In Zukunft will er "Songs, die ich geschrieben habe und die mir am Herzen liegen, mit den Menschen teilen".