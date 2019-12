Star-Therapeutin Freeman: "Meine Rache an Hitler ist das Hotel Imperial"

Ich kann mit normalen Neurotikern nichts anfangen“ und „man muss ein bisserl meschugge sein, um nicht verrückt zu werden“ – alleine dieser Satz zeugt davon, welch’ herrlichen Humor die berühmte Psychoanalytikerin Erika Freeman (93) besitzt.

Geboren als Erika Polesciuk-Padan in Wien, floh sie 1940 mit 12 als unbegleitete Minderjährige nach New York. Heute kann sie den Schrecken der damaligen Zeit mit ironischer Distanz begegnen, so sagte sie zum Beispiel jetzt im „Willkommen Österreich“-Interview auf ORF1: „Meine Rache an Hitler ist das Hotel Imperial. Ich wohne dort, denn auch er hat einmal dort gewohnt.“

Und über das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“, welches sie 2017 überreicht bekam: „Sie konnten mich nicht ermorden, dann haben sie mich dekoriert.“ Die Kurzgeschichte „Yentl“ von Isaac Bashevis Singer (gestorben 1991) basiert übrigens auf dem Leben ihrer Mutter, wie sie erzählt.

Die größten Stars Hollywoods wie Marilyn Monroe und Co. lagen schon auf ihrer Couch und ließen sich therapieren.