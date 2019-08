Standing Ovations für Plácido Domingo

Nein, ein Interview wolle Plácido Domingo (78) nicht geben, lässt uns Ulla Kalchmair, Pressechefin der Salzburger Festspiele wissen. Es sei alles gesagt. Wir erinnern uns: Dem Weltstar waren von neun Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden. Domingo signalisierte in einem Statement, im Gegensatz zum mittlerweile suspendierten Gustav Kuhn in Erl, trotz Zurückweisung der Vorfälle in der dargestellten Form, in gewisser Weise Reue.