Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić ist heuer vor Opernball "viel entspannter"

Die Vorbereitungsarbeiten für den Opernball in der Wiener Staatsoper laufen auf Hochtouren. Es wird umgebaut, aufgebaut, dekoriert und natürlich auch geprobt. Am Mittwochabend fand die große Generalprobe der Eröffnung statt.

Mittendrin natürlich auch Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der die Eröffnung verantwortet und sich deshalb auch besonders stolz zeigt. "Man will ja auch zeigen, was das Haus kann, was hier auch wirklich los ist an den anderen 300 Abenden im Jahr für die Zuseherinnen und Zuseher im Fernsehen, die vielleicht nicht so oft in der Oper sind. Und auf dem Niveau dann aufgeigen zu können, das ist was ganz Großes", meinte er im KURIER-Gespräch.