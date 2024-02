Die Qual der Opernball-Roben-Wahl: Eine Leidensgeschichte

Aja, heißer Tipp am Rande an alle Damen, die einen Logenplatz ergattert haben – vermeiden Sie bitte schulterfreie Kleider, das schaut auf den Bildern und im TV immer etwas nackig aus. Als säße frau in einer pompösen Badewanne. Und große Schleppen sind auch nicht unbedingt von Vorteil – Sie ahnen es, wegen dem Stiege rauf und Stiege runter.

Der Opernball – in jedem Societyjournalisten-Kalender wird dieser Termin schon Monate vorher dick angestrichen – eingekringelt, umrahmt, vorzugsweise mit mehreren Rufzeichen versehen (und eventuell gleich die Telefonnummer von Richard Lugner dazugeschrieben, sozusagen der heilige Gral der Gesellschaftsberichterstatter – weil, sicher ist sicher). Großkampftag also.

Ich habe das große Privileg, dass ich in meiner 24-jährigen Journalistenlaufbahn schon viele Designerinnen und Designer kennengelernt habe und mir daher auch ab und zu so eine Traumrobe ausborgen darf. Was aber nicht immer ganz leicht ist, vor allem wenn man von den Modelmaßen so weit entfernt ist, wie vom Doktortitel in Astrophysik. Hüfte, Bauch, Po und natürlich vor allem das Dekolleté sollten schon gut verpackt sein – Sie wissen es mittlerweile – Stiege rauf und Stiege runter.

Wobei, hier an dieser Stelle – eine Mega-Hoch auf die Spanx, dieses wirklich unsexy „Unten drunter“, in das man sich selbst wenn man alleine ist, eher verschämt hineinzwängt. Aber, es wirkt! „Das ist so geil, weil man kann mit Shapewear den Bauch in den Busen schieben“, meinte schon so herrlich ehrlich ORF-Stylexpertin Martina Reuter.