Opernball 2024: Welche Roben die ORF-Moderatorinnen tragen werden

Alles Walzer heißt es am 8. Februar in der Wiener Staatsoper. Jetzt wurde bekannt, welche Roben die ORF-Moderatorinnen tragen werden. Dass Andi Knoll im Frack kommen wird, versteht sich von selbst.

Mirjam Weichselbraun wird in einer schillernden Robe von Jenny Packham moderieren. Diese hatte sie schon einmal an.

"Ich konnte in den letzten Jahren viele schöne Roben im ,Dancing Stars‘-Ballroom tragen und fand es schade, dass sie nur einmal zum Einsatz kamen. Deshalb habe ich schon in den vergangenen Staffeln immer wieder ältere Schätze aus dem Kleiderschrank geholt. So machen wir es auch beim diesjährigen Opernball! Ich wollte Glitzer und Farbe, das schreit ja quasi nach einem ,Dancing Stars‘-Kleid und ich freue mich diesen Jenny-Packham-Traum wieder zu tragen."

➤ Lesen Sie hier mehr: Opernball 2024: Wer wo sitzt - und warum Kurz zwei Logen hat, aber gar nicht hingeht

Auf Schwarz setzt Teresa Vogl. Und zwar in einem Zweiteiler von Michel Mayer. Das Oberteil aus zarter italienischer Tüllstickerei, drapiert und mit der Hand appliziert. Dazu ein schmaler, asymmetrisch drapierter Rock aus Seidensatin mit Schleppe.

Ihren ersten Opernball wird Marion Bender in Schwarz-Gold moderieren. Und zwar ein Design von Atil Kutoglu. Die Robe ist inspiriert von Gustav Klimt und der Wiener Werkstätte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wer den Opernball 2024 eröffnet und warum Nadja Swarovski nicht mehr im Komitee ist

Schauspielerin Lilian Klebow, die am 9. Februar in ORF 1 die Sendung "Alles Opernball" präsentieren wird, wird eine rote Robe der "CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl" tragen.