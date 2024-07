Staatsoper, Falco und Heurigen: Star-Regisseur Oliver Stone war in Wien unterwegs

Immer schon interessiert an Architektur, ließ er sich die Geschichte des Hauses erzählen. Er wollte eigentlich einen Spaziergang in die Innenstadt machen, aber die Sommerhitze vereitelte diesen Plan.

Mit Freunden aus Italien, Ecuador und Kolumbien ging es abends stattdessen ein paar Schritte vom Hotel ins Domizil des Musikproduzenten und Falco-Bandleaders (1981-1987) Peter Vieweger , der nicht nur musikalisch ein Ass ist, sondern – was wenige wissen – ein Star in der Küche.

Nach einer erholsamen Nacht und einem späten Frühstück ging es tags darauf dann Richtung 1. Bezirk. Nach einem Spaziergang durch die Hofburg, flüchtete er in den Roten Salon des Hotel Sacher. Was wenige wissen: Oliver Stone liebt Süßes, mit einer Vorliebe für "Chocolate! Hauptsache, es hat Schokolade". Davon gibt es bei uns bekanntlich genug.

Blick über Wien

Danach ging es steil nach oben, in den Pausenraum des Kaisers, der normalerweise nicht zugänglich ist, in den oberen Teil zum berühmten Kronleuchter und zuletzt auf das Dach der Oper mit dem herrlichsten Blick über die gesamte Stadt. Als wir ihm von Tom Cruise, seinem Hauptdarsteller in "Geboren am 4. Juli" erzählten, der sich vor ein paar Jahren genau hier für "Mission: Impossible" abgeseilt hatte, war er sichtbar erheitert.

Nach einer weiteren süßen Pause im Café Mozart – zwei Torten und ein Eiskaffee! – war er erfrischt genug für ein typisches Heurigenessen bei Wolff in Neustift, samt Hendlschnitzel, Liptauer und Erdäpfelsalat. Ein Regenguss verhinderte nicht den Verdauungsspaziergang in die Weinberge.