Sorge um Schauspiel-Legende Helmut Berger

Helmut Berger war in den 1960er- und 70er-Jahren ein Star des europäischen Kinos. Er genoss das Jet-Set Leben, feierte in St. Tropez und Monaco rauschende Feste. Als "schönster Mann der Welt" zierte Berger einst das Cover der Zeitschrift Vogue. Der Schauspieler war unter anderem Titelheld von Luchino Viscontis Filmdrama "Ludwig II." (1973), in dem er an der Seite von Romy Schneider spielte.