Society-Lady Andrea Buday erfüllt sich Traum und wird Sängerin

"Der Name TussiCats ist für mich sehr ambivalent und das gefällt mir. Das kokettiert mit dem Image von pinken Fingernägeln, blondierten Haaren und dem einen oder anderen operativen Eingriff. Genau das ist das, was ich herausfordernd finde. Und ich möchte den Begriff Tussi rehabilitieren. Tussi stammt von der berühmten Thusnelda ab, die gegen den Willen ,Segestes' (ein großer Cheruskerfürst- heute Preußen) Arminius geheiratet hat und sich somit aufmüpfig und frech gegen die Regeln gestellt hat. Und wer sagt, dass man nicht auch ein wenig neben dem ,starke Frau Sein' hie und da das Klischee bedienen und damit spielen darf? In Würde schräg und schrill altern, ist meine Devise - auch wenn das sehr widersprüchlich ist", so Daniela Haag dazu.

Unterstützt wurden die „TussiCats“ u.a. von der Montroyal Ballet Academy aus Montreal (Kanada) unter der Leitung der Primaballerina Sandra Castro-Mühlbauer, einem ehemaligen Mitglied der Wiener Staatsoper, und zahlreichen Freunden und Bekannten.