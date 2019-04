So verarbeitet Soso Mugiraneza sein Aus bei Dancing Stars

"Was mich noch nervt ist, dass ich viele Nachrichten mit argen Beschimpfungen auf meinen Social Media Plattformen erhalte", schreibt er. "Die, die mich kennen wissen, dass ich mich nicht 'nur' wegen des 'Monkey-Moves' aufregen würde. Oder manche erzählen mir, dass ich die Geschichte als Publicity erfunden habe. - Da wäre ich ja noch viel kreativer. Ich hätte den Ballroom mit Bananendeko umgestaltet, meiner Tanzpartnerin ein 'Blackface' verpasst und wir hätten zu 'König der Löwen' getanzt", verfällt er dann doch wieder in seine Rolle als Comedian.

Auch mit den Jury-Bewertungen war er nicht so ganz zufrieden: "Die Jury macht ihren Job. Der Gulasch ( Balázs Ekker - Anm. d. Red.) oder...wie heißt der nochmal? War sehr streng zu mir, keine Ahnung warum, der hat mich immer so finster angeschaut. Ich fand auch, dass sie manchmal sehr ungerecht zu Stefan ( Petzner - Anm. d. Red.) waren." Und dabei findet ihn Soso Mugiraneza sogar richtig erfrischend: "Was Unterhaltung betrifft haben wir den one and only Stefan Petzner, den schauen sich viele Leute gerne an, weil er so ist wie er ist - also sehr unterhaltsam."