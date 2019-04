Dancing Stars: Stefan Petzner ist hin und weg von Thomas Kraml

"Es ist schon eine große Verantwortung auch von der Seite des Publikums. Das muss seinen Job, genau wie wir Juroren, schon auch wahrnehmen und aufpassen, dass solche Paare wie Peter Hackmaier und Julia Burghardt die Sendung nicht verlassen. Er hat wirklich Fortschritte gemacht, heute eine tolle Performance abgeliefert. Aber, weil er eben mit Sagern und Sprüchen nicht so auffällt, ist er leider nicht weitergevotet worden. Das Publikum ist da Schuld", so Juror Balázs Ekker.



"Keine Steigerung bei den Anrufen scheinbar, müssen wir da unsere Fans schimpfen? Nein, ganz im Gegenteil, Danke an dieser Stelle, dass ihr uns so weit getragen habt und wir die Reise so weit antreten haben dürfen. Es hat wirklich von Woche und Woche mehr Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben", so der Ex-Kicker Hackmair über sein doch überraschendes Dancing-Stars-Aus.