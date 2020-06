So feiern Andreas Moravec, Michael Konsel und Co. den Vatertag

Eine Box mit einem positiven Schwangerschaftstest – so erfuhr Moderator und KURIER-ROMY-Preisträger Andreas Moravec (37), dass er Papa wird. Nun ist sein Sohn Benjamin schon über ein Jahr alt und Moravec darf heute, Sonntag, seinen zweiten Vatertag feiern. „Wir werden bei uns in kleiner Runde grillen“, so Moravec zum KURIER.