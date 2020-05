ROMY: So bedankten sich Fritz Karl und Co. über Social Media

423.000 Seher im Durchschnitt hatte die Verleihung der goldenen KURIER-ROMY-Statuetten im ORF. Nachdem der erste Moment der Überraschung vorüber war, fanden einige der überglücklichen Preisträger Zeit, um sich via Social Media noch einmal so richtig bei ihren Fans zu bedanken.

Für solch wichtige Worte will auch die passende Hintergrundkulisse gewählt werden. SOKO-Kitzbühel-Kommissar Jakob Seeböck (Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe) spazierte also zur Wiener Hofburg, wo ja die Gala stattgefunden hätte und meinte: „Hier wäre ich herausgekommen mit der ROMY in der Hand. Ich hoffe, dass ich hier nächstes Jahr mit meiner ROMY auf die ROMY-Gala gehen kann."