Silvia Schneider & Danilo Campisi: Der Kampf mit Juror Balázs Ekker

„Ich würde gerne mehr übliche Schrittkombinationen in hoher Qualität ausgeführt sehen. Man muss nicht immer Figuren erfinden. Es gibt tausende vorgefertigte Schrittvariationen, die man verwenden sollte. Denn das ist das, was sich vergleichen lässt, um Unterschiede zwischen den Paaren machen zu können. Denn, wenn jeder mit einem Zauberkostüm daher kommt, wissen wir am Schluss nicht, was wir werten sollen“, sagte er im KURIER-Gespräch.