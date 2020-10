Erste Reaktionen zum Dancing-Stars-Aus von Edita Malovčić

„Ein Aprilscherz! Ich bin sehr enttäuscht. Edita war, jetzt kann ich es ruhig laut sagen, meine Favoritin. Sie hatte von Anfang an Wahnsinnspotenzial in sich. Jeder sieht, dass es ,ungerecht’ ist. Unsere Wertung ist noch keine grüne Karte für die nächste Woche, die Zuschauer müssen einfach anrufen. Im Nachhinein kann man nix mehr machen“, so der Ungar.

"Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wir haben so viele positive Erfahrungen gemacht, das war so eine tolle Zeit, wir haben jede Woche versucht abzuliefern, unser Bestes zu geben, unser Herz auf die Tanzfläche zu leeren und wir können uns glaube ich nichts vorwerfen. Ich bin sehr stolz auf Edita, was sie alles erreicht hat in der Zeit", so Profi Florian Vana zum KURIER.