Sei authentisch! Was Ex-Camper Sonja Kirchberger für den Dschungel raten

2014 war er, genau wie übrigens auch das Kärntner Model Larissa Marolt, ebenfalls Kandidat der Ekel-Show. „Ich würde jedem Menschen empfehlen, diese Chance zu nutzen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Natürlich hat das Dschungelcamp immer so einen Stempel oder einen gewissen Touch, aber ich persönlich finde, das ist wirklich eine tolle Lebenschance. Ich würde das jederzeit wieder machen“, meint er.

"Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken."

"Ich habe das als unglaublich tolle Chance empfunden, dorthin zu kommen. Erstens kommt man nach Australien, man lernt neue Menschen kennen, man ist quasi live dabei, wie so ein großes TV-Projekt produziert wird. Für mich persönlich habe ich einiges mitgenommen. Man ist da fast 2 ½ Wochen im Dschungel. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken, sehr viel Zeit über Sachen zu reflektieren, abseits von Handys und und anderen Sachen, die uns auch vom Leben abhalten. Man kann wirklich in sich gehen. Es ist nämlich gar nicht so viel Action, wie man im Fernsehen immer sieht. Es ist teilweise auch sehr viel Zeit nur zum Nachdenken und wo nicht viel passiert", sagt er.

„Aber, wenn sie mich in diesem Jahr gefragt hätten, hätte ich wahrscheinlich abgesagt, weil ich es sehr fragwürdig finde, in Anbetracht dessen, was in Australien gerade passiert“, so Angelini, der vor kurzem seine Facharztprüfung für Chirurgie gemacht hat.

Zu Authentizität würde er Kirchberger raten. „Wenn man irgendwie versucht, da zu taktieren oder probiert, jemand zu sein, der man nicht ist, dann ist man relativ schnell draußen“, ist er sich sicher.

Auch viel Ahnung hat Christina „ Mausi“ Lugner, die 2009 Kandidatin war. „Man ist permanent unter Beobachtung. Dann kommen noch der Nahrungsentzug und der Schlafentzug dazu“, erzählt sie von ihrer harten Camp-Zeit.