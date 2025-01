Schwerer Sturz bei Alfons Haider: Auftritte in nächster Zeit abgesagt

Er wurde dann in Innsbruck und Hall ärztlich versorgt, muss aber dennoch die Auftritte in den kommenden drei Wochen absagen.

So kann er nicht bei der Ferienmesse Wien am 16. Jänner auftreten, sowie den Ball der Offiziere am 17. Jänner moderieren. Auch auf den Ball der Pharmazie am 18. Jänner muss er leider verzichten.