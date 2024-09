Schwarzenegger enthüllte in Graz Büste für steirischen Alt-LH Krainer

Arnold Schwarzenegger hat am Montag eine Büste mit dem Abbild von Alt-Landeshauptmann Josef Krainer (gest. 2016) in der Grazer Burg enthüllt. Schwarzenegger war ein Freund des ÖVP-Politikers und es war ihm ein persönliches Anliegen, eine Erinnerung an den "Joschi" in die Steiermark zu bringen. Der Schauspieler selbst hatte den Auftrag für die Büste erteilt und sie am Montag zusammen mit Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) vor rund 60 geladenen Gästen der Familie Krainer enthüllt.

"Der Joschi half mir die Doppelstaatsbürgerschaft zu bekommen", erklärte Schwarzenegger bei der Enthüllung. Durch ihn habe er neben der US- auch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten können. "Die Büste war mir wichtig. Sie soll Inspiration für zukünftige Generationen sein, denn er war es auch für mich. Er war der Grund für mich, in die Politik einzusteigen", so der ehemalige Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. Schwarzenegger erinnerte an die Sprechtage von Krainer, bei denen dieser von früh bis spät die Sorgen der Bevölkerung angehört habe: "Und er hatte ein unglaubliches Erinnerungsvermögen. Er hatte Interesse an den Leuten", schwärmte der gebürtige Thaler. "Er war der beste Diener des Volkes." Nach den Sprechtagen habe er sich gedacht: "Eines Tages werde ich das auch machen", so der Hollywoodstar weiter.

© APA/ERWIN SCHERIAU / ERWIN SCHERIAU Christopher Drexler und Arnold Schwarzenegger bei der Enthüllung

In Vertretung für die Familie Krainer bedankte sich Ferdinand Krainer bei Drexler und Schwarzenegger. Sichtlich gerührt und unter Tränen umarmte er beide. Für den Landeshauptmann ist die Büste ein Kunstwerk, das von Schwarzenegger gewidmet wurde, der selbst als Sinnbild für steirische Tugenden stehe - mit "Fleiß, Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen". "Joschi" Krainer sei auch Vorbild, denn er verband Weltoffenheit und Heimatverbundenheit, so Drexler. Er bedankte sich bei Schwarzenegger, dass er der Steiermark so verbunden und treu geblieben sei.

Die Büste wird vorerst im Regierungssitzungszimmer in der Grazer Burg einen Platz finden, soll aber langfristig im Burggarten in der Nähe jener Eiche platziert werden, die zu Ehren von Schwarzenegger gepflanzt wurde, kündigte der Landeshauptmann an. Nach der offiziellen Enthüllung blieb der Schauspieler noch beim Empfang und führte Small Talk mit den anderen Gästen, ehe er sich kulinarisch unter anderem mit einer Frittatensuppe verwöhnen ließ. Josef Krainer jun., Sohn von Alt-Landeshauptmann Josef Krainer sen., war von 1980 bis 1996 Landeshauptmann der Steiermark und schaffte den Spagat zwischen Weltbürger und "Steirerbua". Krainer gewann 1981 und 1986 die absolute Mehrheit bei Landtagswahlen. 2016 starb "Joschi" Krainer. Für das Begräbnis reiste Schwarzenegger damals extra nach Graz.