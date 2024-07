Er war der Terminator, der Predator, der Kindergarten-Cop, Conan der Barbar und Mr. Freeze. Keine Frage, Arnold Schwarzenegger hat die Kinolandschaft entscheidend mitgeprägt, sei es mit seiner muskelbepackten Leinwandpräsenz, seinem unvergleichlichen Dialekt oder seinen coolen One-Linern. Schwarzenegger mag nicht der beste Schauspieler der Welt sein, aber er hat seine Nische gefunden – und ist somit zur Filmikone geworden.

Doch welche Filme schaut Schwarzenegger eigentlich selbst, wenn er privat gemütlich auf der Couch herumlümmelt? Genau darum ging es im Interview mit Rotten Tomatoes, in dem der 76-Jährige, der sich im März dieses Jahres einer Herzschrittmacher-OP unterzogen hatte, über seine Lieblingsfilme sprach. Dabei kam so manche Überraschung zutage – aber auch so manche Titel, die man in Arnies DVD-Regal eher nicht vermutet hätte.

Meine Lieder – Meine Träume (1965) Schwarzenegger mag das Kult-Musical "The Sound of Music" (Originaltitel) aufgrund des Österreich-Bezugs. Er sei kein genereller Fan von Musicals, aber "La La Land" oder "Meine Lieder – Meine Träume" hätten ihm gut gefallen, meint der Star. "Sehr, sehr unterhaltsam", so sein Urteil.

Erbarmungslos (1992) Schwarzenegger beschreibt Clint Eastwood als eines seiner Idole, schon seit Beginn seiner Karriere. Für ihn sei er ein "Genie", und zwar sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler und Produzent. Der Western aus 1992 habe es ihm besonders angetan. Heute zählt Schwarzenegger Eastwood zu seinen Freunden.

E.T. - Der Außerirdische (1982) "Ich denke, dass E.T. eine ganz neue Art der Unterhaltung war", ist Schwarzenegger überzeugt. "[Steven] Spielberg hat dabei einfach spektakuläre Arbeit geleistet. Es war im wahrsten Sinne des Wortes für jeden etwas dabei. Ich meine, es spielt keine Rolle – Frauen, Männer, jung, alt – jeder könnte diesen Film genießen." Dem stimmen wir zu, ist "E.T." doch ein modernes Sci-Fi-Märchen über Freundschaft, Familie und Akzeptanz des Fremden.

Westworld (1973) Die HBO-TV-Serie habe er zwar nicht gesehen, aber den Originalfilm aus 1973 würde er lieben, sagt Schwarzenegger. "Westworld" mit seiner philosophischen Geschichte rund um Roboter, die ein eigenes Bewusstsein entwickeln, sei stark dafür verantwortlich gewesen, dass er Interesse an "Terminator" gehabt habe, erzählt der Star.

Titanic (1997) Als "spektakulär" bezeichnet Schwarzenegger James Camerons Blockbuster. "Jeder kennt die Geschichte der Titanic und weiß, dass sie auf einen Eisberg treffen wird. Also wartet man einfach den ganzen Film auf das große Unglück. Aber in der Zwischenzeit baut er all diese Geschichten und Beziehungen auf – all die verschiedenen Charaktere und so weiter." Schwarzenegger kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich fand es wirklich gut gemacht, die visuellen Effekte, die persönlichen Geschichten über die Menschen, die Entwicklung der Charaktere, die Action und dann das Ende. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt – und auch die Musik ist toll! Alles war eine glatte 10."

Der Pate (1972) Wie so gut wie alle Filmfans ist auch Schwarzenegger ein Verehrer von "Der Pate". Die Kombination von Story und Action würde er hier besonders mögen, so der Steirer. Al Ruddy, der Produzent des Films, sei einer seiner Freunde, weshalb Schwarzenegger schon zahlreiche Behind-the-Scenes-Insidergeschichten gehört hat – was seine Begeisterung für den Film noch mehr gesteigert habe.