Schwarzenegger unterstützt NÖ Klimaprojekt

Sie drückten im Austrian World Summit (AWS) Solutions Hub am Freitag in Asparn an der Zaya im wahrsten Sinne des Wortes den Startknopf.

Laut den Verantwortlichen ist das Interesse an einer Mitgliedschaft "Erneuerbaren Energiegenossenschaft (EEG)" von Beginn an groß. Mittlerweile gibt es rund 60 Anmeldungen.

"Ab jetzt können alle - also jeder Haushalt, jedes KMU und jede Organisation - regionalen, nachhaltigen Strom zu fairen Preisen nutzen", so Langthaler. "Wir wollen einfache und lebensnahe Lösungen bieten", sagte Höllerer, der die Zusammenarbeit von Raiffeisen NÖ-Wien mit Arnold Schwarzeneggers Klimainitiative initiierte.

Arnold Schwarzenegger konnte beim offiziellen Startpunkt der Genossenschaft nicht dabei sein. Laut Langthaler lasse er sich entschuldigen, weil er am heutigen Freitag noch viele Termine in Wien wahrnehmen müsse. Am Wochenende steht er für eine Netflix-Produktion in Amerika bereits wieder vor der Kamera.

Schwarzeneggers Klimakonferenz in Wien

Schwarzenegger zeige sich von dem innovativen Projekt beeindruckt. Es mache eine Region schrittweise unabhängig von fossilen Energieträgern. Als Gründer der Schwarzenegger Climate Initiative hatte er am Vortag zu seiner großen Klimakonferenz, dem Austrian World Summit, in Wien geladen, wo er gemeinsam mit Michael Höllerer einen symbolischen Start für die Energiegemeinschaft auf großer Bühne zelebrierte.