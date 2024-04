Schluss mit Kabarett: Was Michael Buchinger jetzt Neues plant

Vor sechs Jahren wagte sich der damalige Youtuber Michael Buchinger (31) erstmals auf die Bühnen dieses Landes - mit seinem ersten Kabarettprogramm "Lange Beine, kurze Lügen". Ein zweites sollte folgen, doch jetzt ist erstmal Schluss, denn Buchinger legt eine Bühnenpause ein. Am 5. August hat er seinen vorerst letzten Kabarettauftritt im Theater im Park in Wien.

"Mit meinem zweiten Programm (Ein bisschen Hass muss sein - Anm. d. Red.) bin ich schon drei Jahre auf der Bühne. Ich würde sagen, nach drei Jahren ist so ein Programm einfach nicht mehr aktuell und ich hab mir gedacht, dass ich das jetzt beenden werde. So schön es auch war. Anders als die meisten Kabarettisten werde ich nicht sofort etwas Neues nachfeuern, sondern ganz bewusst in eine Pause gehen und schauen, dass ich etwas Neues erlebe", erzählte er dem KURIER.