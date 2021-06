Was YouTube-Star Michael Buchinger so richtig am Nerv geht

Um an Material für seine Videos und auch sein neues Kabarettprogramm "Ein bisschen Hass muss sein" zu kommen, begibt er sich immer wieder in neue und gänzlich ungewohnte Situationen. So zog es ihn etwa kürzlich zum Fasten in ein Kloster.

"Ich habe dort eingecheckt, die haben mich untersucht, eine Ernährungsberaterin hat mich abgemessen und mir erklärt, dass ich übergewichtig bin. Das hat mich ein bisschen erstaunt – aber das konnte dann rasch aufgeklärt werden. Es war ein Tippfehler. Sie hatte geschrieben, dass ich 1,65 m groß bin, ich bin aber 1,75 m groß", nahm er die Sache mit Humor.

Wenn es aber um Hasskommentare im Netz geht, dann hört für ihn der Spaß auf.

"Ich habe heute ja zum Glück ein dickes Fell. Ich versuche aber die Kommentare zu moderieren und Hassbotschaften, die ganze Menschengruppen beleidigen, zu löschen. Wenn eine 15-jährige Person, die homosexuell, aber ungeoutet ist, einen homophoben Kommentar liest, da kann das schon etwas mit einem machen (Buchinger outete sich bereits mit 15 Jahren). Ich dagegen bin ein 28-jähriger alter Sack, der das eh schon alles gehört hat."