Margarethe Tiesel über das Aus bei Dancing Stars: "Bin schon traurig"

„,Paradies: Liebe’ hab ich ihm gesagt, soll er sich erst anschauen, nachdem wir rausgeflogen sind“, meint Margarethe lachend. Dieser Ulrich-Seidl-Film machte die Schauspielerin einem internationalen Publikum bekannt, brachte ihr sogar den „Österreichischen Filmpreis“ ein.

„Wenn man mit Ulrich Seidel arbeitet, schafft er es irgendwie immer, alle Menschen aufzumachen. Es war nie so, dass er was verlangt hat oder so. Er hat immer gesagt: Frau Tiesel, es passiert nichts, was Sie nicht wollen. Das war eigentlich ganz geschickt. Dadurch geht man vielleicht weiter, als man denkt“, erinnert sie sich an die Dreharbeiten.