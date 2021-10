Designer Niko Niko sieht sich trotz Show-Aus als Sieger von "Dancing Stars"

„Man überlegt kurz einmal, ob man sich verhört hat. Aber es ist so. Die Reise war zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, so ist das Gefühl ein bissl. Aber man kann es nicht ändern. So ist das System von der Show“, sagt Tänzerin Manuela Stöckl.

Überraschung geplant

Niko sieht sich schlussendlich trotzdem als Sieger, „weil ich Manuela gefunden habe. Sie ist eine wunderschöne Person. Sie hat mir so schöne Sachen im Leben gezeigt und das ist am Ende des Tages wichtig. Und natürlich bin ich dankbar, dass ich Teil von ,Dancing Stars 2021' war. Natürlich ist es schade, aber auch für die Produktion, nicht nur für uns.“

Und ein bisschen Niko-Drama bleibt der Show ja erhalten, denn der Designer kündigt für Freitag eine Überraschung an: „Niko Niko ist noch nicht vorbei.“

Das ganze Interview: