Dancing Stars: Wovor Caroline Athanasiadis Angst hat und warum Otto Konrad den Einsatz erhöhen muss

"Ich hab' so Angst, ich hab' einfach nur Angst. Es ist alles so unwirklich. Natürlich kam der Quick-Step meinem Naturell sehr entgegen, weil ich eine Quirlige bin. Ich habe einfach nur Angst, was jetzt kommt. Ich kann nicht jeden Tanz so gut tanzen", so Athanasiadis.

Für Moderatorin Kristina Inhof lief die Show zum Glück super, feierte sie da doch auch ihren 33. Geburtstag. Ich wurde mit so viel Liebe und so vielen Kleinigkeiten und Geschenken und Aufmerksamkeiten, von einem Einhorn-Luftballon bis hin zu selbstgebackenen Torten, wirklich überrascht und überhäuft, dass ich wirklich sehr, sehr gerührt war", erzählte sie.