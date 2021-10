"Da bekommt man sofort gute Laune", freute sich Mirjam Weichselbaum. "Die Choreo war sehr, sehr einfach. Das ist wirklich Türkei-Urlaub All-Inclusiv-Unterhaltung oder im Kindergarten letzte Stufe. Ich glaube, dass sie mehr drauf haben", war Sarkissova diesmal nicht so begeistert. Für den Tanz gab's diesmal leider nur neun Punkte.

Dann mussten Moderatorin Nina Kraft und Tänzer Stefan Herzog ran. Mit einem feurigen Tango. ",Dancing Stars' ist für mich so wie eine Wundertüte, welche Nina lassen wir diese Woche raus", lachte die TV-Lady. "Leider Gottes wart ihr diese Woche nicht so konzentriert, wie letzte Woche", so Juror Balázs Ekker.