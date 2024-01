Schauspielerin Maddalena Hirschal über Mutterschaft, Karriere und Papa Adi

Eine Auszeit, um ganz für ihr Baby da zu sein, wird sie sich bis April nehmen, danach wird wieder gearbeitet. "Ich werde in Wien Theater spielen, das wird im Sommer sein und die Proben beginnen eben im April. So viel kann ich verraten."

Und auch da zeigt sie sich zuversichtlich: "Ich sehe so viele Schauspielerinnen, die das mit Babys und Kindern gut hinkriegen. Insofern denke ich mir, das schaffe ich auch."

Eine Rolle, die Maddalena gerne einmal spielen würde, verrät sie auch: "Ich liebe Maria Stuart. Aber man lernt jede Rolle ja erst kennen, wenn man sie erobert. Manchmal stellt sich etwas, das man vielleicht gar nicht so toll fand, dann als Lieblingsrolle heraus, und bei anderen denkt man: ‚Das will ich unbedingt spielen‘, und das funktioniert dann gar nicht so."

Die Schauspielerei wurde Maddalena in die Wiege gelegt, denn ihr Papa Adi Hirschal ist ja ebenfalls in diesem Bereich erfolgreich. "Er hat mich schon darauf hingewiesen, dass das nicht der einfachste Beruf ist", erinnert sich Maddalena. "Aber ich liebe meinen Beruf und bereue das überhaupt nicht. Jede Entscheidung eröffnet ein anderes Leben, und meines ist schön."