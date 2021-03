Adi Hirschal über seinen Prostatakrebs: "Erinnerung an die Zerstörbarkeit"

„Ich bin ein unechter Innsbrucker und ein sehr emotional verbundener Linzer auch noch, aber ich würde nie mehr die Stadt tauschen. Ich bin dem Wienerischen erlegen, ich bin der Urbanität dieser Stadt erlegen. Das hat mich immer ein bisserl an die große, weite Welt erinnert. Obwohl es damals, als ich bei den Sängerknaben (1958–1963) in Wien war, eine graue Nachkriegsstadt war. Also, wie das sich in den letzten 30 Jahren verändert hat, das ist kaum zu beschreiben“, erzählt der Vater zweier Kinder, Geronimo und Maddalena-Noemi, der vor allem auch seiner Ehefrau Ela viel zu verdanken hat. So auch, dass er auf seine Gesundheit achtet.

„Sie sagt immer: Schau auf dich, lass dich nicht gehen. Ich will ja nicht mit einem alten verkommenen Menschen meinen Lebensabend verbringen. Und das stimmt“, meint er augenzwinkernd.

Ein Leben im Rampenlicht

Die Bühne hat ihn seit seiner Sängerknabenzeit fasziniert, in ihren Bann gezogen – ein Leben ohne sie: kaum vorstellbar. „Ich kann mir vorstellen, dass mich die Bühne einmal nicht mehr braucht, aber ich werde sie mir dann selbst wieder basteln. Ich werde immer meinen Platz suchen, um mich auszudrücken.“

