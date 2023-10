Schauspielerin Karin Lischka über "Tatort"-Kritik und Dreharbeiten mit Hape Kerkeling

"Das ist eine gute Frage, wie man das handhaben sollte", schmunzelte Lischka. "Da es im deutschsprachigen Raum viele Dialekte gibt, finde ich es schon schön, wenn nicht alles einheitlich ist."

Ansonsten sieht sie Kritik "prinzipiell als etwas sehr Positives, weil man sich ja auch weiterentwickeln möchte. Aber das, was ich nicht mag, ist das, was in den sozialen Netzwerken passiert, wo man übergriffig und verletzend wird. Davon halte ich nichts."

Im Moment dreht sie den Film "Altweibersommer" und arbeitet an einem "Karl Valentin und Liesl Karlstadt"-Abend mit Kollegin Maxi Blaha.