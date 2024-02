Hochzeitspläne: Schauspielerin Claudia Kottal wird ihre Kollegin heiraten

Die Eltern von Claudia Kottal waren zuerst nicht so begeistert, als sie von ihrem Wunsch hörten, Schauspielerin zu werden. "Lern was gscheit's", hätten sie gesagt, erzählt Kottal lachend in der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich". Ein Jahr hat sie dann Dolmetsch studiert, schlussendlich wurde es aber trotzdem die Schauspielerei.

Erfolge feierte sie u. a. in Serien wie "CopStories" oder Filmen wie "Love Machine". Jetzt ist sie in der neuen ORF-Serie "Biester" zu sehen.