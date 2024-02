Serienstart "Biester" im ORF: Mehr Seher bei der zweiten Folge als bei der ersten

Nach dem vorgezogenen Streamingstart auf ORF on waren die "Biester" am Montagabend erstmals auch im regulären OPRF-Programm zu sehen. Das Interesse an der ersten Folge blieb im Durchschnitt unter 300.000 Sehern (294.000 Zuseher bei 11 Prozent Marktanteil), die zweite Folge im Anschluss rutschte aber über die Grenze und verzeichnete im Durchschnitt 332.000 Zuseher bei 13 Prozent Marktanteil.