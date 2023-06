Schauspieler Gregor Seberg über seinen Traum von einer besseren Welt

Der gebürtige Grazer, der, in seinen Worten, mit 14 nach Wien "zwangsübersiedelt" wurde, hat schon früh seine Leidenschaft fürs Schauspiel entdeckt. Bereits in der Schule in der Steiermark hat Gregor Seberg (55) für ein Theaterstück, in dem er eine alte Dame spielen durfte, den Schmuck der Großmutter "g’fladert", was diese aber gar nicht lustig fand.

Und auch in Wien ließ ihn diese Leidenschaft nicht los. "Ich hab mich am Anfang in Wien überhaupt nicht zurechtgefunden, und in der Literatur fand ich Leute, denen es genauso schlecht ging wie mir. Und so kam es, dass ich mich über Texte mit Theaterliteratur beschäftigt habe", erzählt er in der Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".