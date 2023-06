Maria Köstlinger: "Ich habe Zeit meines Lebens Theaterluft geatmet"

"Maria Köstlinger und Michael Dangl lieben ihr Publikum. Ihre Kunst beruht auf ihrer Ausstrahlungskraft und ihrer Fähigkeit, das Publikum in diesem Theater, in dieser Stadt, zu berühren. Seit Jahrzehnten repräsentieren sie Schauspielkunst in einer Vielfalt und Bandbreite, die uns inspiriert, bewegt, überzeugt", sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer als sie die beiden in den Sträußelsälen der Josefstadt zu Kammerschauspielern ernannte."

Und genau darum geht es im Theater, genauso wie in der Kunst im Allgemeinen. Maria Köstlinger und Michael Dangl sind zurecht Publikumslieblinge und zeichnen mit Ihrer Gabe die Josefstadt aus, ja, verleihen ihr ein Gütesiegel“, fügte sie hinzu.