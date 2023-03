Warum Schauspieler Gerhard Pichowetz jetzt auf eine Spenderniere hofft

Er meinte auch, mit seinem Körper sei es in den letzten Jahren bergab gegangen. "So stellt man sich das Altern nicht vor. Ich komme mir vor wie ein alter 80-jähriger Mann und bin froh, dass ich ins Meer schwimmen gehen kann. Wenn ich in den ersten Stock gehe, muss ich mir die Luft schon einteilen."

Wie es bei ihm jetzt weitergeht, kann er selbst nicht so genau sagen. "Ich frage die Ärzte schon immer: 'Was kommt als nächstes?' Jetzt geht es grad gut mit dem Theaterspielen. Ich suche mir aber auch Rollen aus, die keinen großen körperlichen Einsatz verlangen. Wie es in der nächsten Saison aussieht, weiß ich noch nicht. Immer werde ich mich jedenfalls nicht besetzen können."