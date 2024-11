Schauspieler Cornelius Obonya verrät, wie er Talent erkennt

Ab Sonntag (um 17.55 Uhr in ORF 2) dürfen wieder junge musikalische Talente ihre Können unter Beweis stellen. "Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ,Stars & Talente' schon in die fünfte Saison geht", freut sich Initiatorin Leona König bereits im Vorhinein.

"Auch diesmal stehen außergewöhnlich begabte junge Menschen im Rampenlicht, die von herausragenden arrivierten Künstlerinnen und Künstlern gefördert werden. Besonders schön an dieser neuen Staffel ist, dass neben renommierten Größen aus Oper, Musical und Ballett mit Cornelius Obonya erstmals ein hochkarätiger Vertreter des Schauspielfachs dabei ist."

Und Obonya erkenne Talent sofort, meint er. "Entweder: Es betrifft mich oder es betrifft mich nicht. In dem Moment, in dem mich etwas betrifft, in dem Moment, wenn ich in eine Darstellung hineinkippe und nur die Figur sehe, die dargestellt wird, oder nur das Musikstück höre, das gespielt wird, dann ist - glaube ich - Talent vorhanden."