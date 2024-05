Leona König will klassische Musik unterhaltsam machen

Auftritte im Ausland

Die musikalische Jugendförderung liegt ihr schon seit 2016 sehr am Herzen, denn da hat sie die „Goldene Note“ gegründet. Und diesmal warten auf die jungen Talente ganz besondere Folgeauftritte.

„Ich bringe sie zum ersten Mal auch ins Ausland. Sie bekommen Konzert mit Orchester im Opernhaus in Spanien, auch in Monte-Carlo werden wir einen Auftritt für eine Gewinnerin haben – und ein Konzert in der Carnegie Hall in New York! Das sind wirklich die ganz großen Träume. Und das macht mich wahnsinnig glücklich und stolz, dass ich ihnen so etwas bieten kann und das geschafft habe. Ich habe wirklich schon so vielen Jugendlichen geholfen und das soll einfach bitte noch viele Jahre so weitergehen.“