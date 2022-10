Schauspiel-Legende Peter Weck hatte einen Schlaganfall

Sorge um Schauspieler Peter Weck ("Ich heirate eine Familie"). Der 92-J√§hrige erlitt im Sp√§tsommer einen Schlaganfall. Sein Sohn Philipp (52) best√§tigte das gegen√ľber der deutschen Bild.

Der beliebte Mime muss anscheinend das Laufen wieder neu erlernen und konnte zeitweise nicht sprechen. Laut Bild soll vor allem seine rechte Körperseite in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Sein Gesundheitszustand soll sich aber dank einer sechs wöchigen Reha wieder verbessert haben und er ist jetzt wieder in seinem Zuhause in Wien. Tägliche Übungen mit einem Physiotherapeuten stehen nun an.

Laut Bild will er so schnell wie möglich wieder laufen lernen.