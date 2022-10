Promi-Freunde geschockt: Sänger Mark Forster zeigt sich ohne Kappe

Seine Kappe und seine Brille kann man als Markenzeichen von Sänger Mark Forster bezeichnen. Zeigt sich der 39-Jährige so gut wie nie ohne seine Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit. Umso überraschender, dass sich der Musiker in einem Video auf TikTok oben ohne zu zeigen scheint.

Mark Forster: So sah er früher aus

Der "The Voice of Germany"-Juror präsentierte im Zuge der Veröffentlichung seiner neuen Single "Memories & Stories" einen Musikclipo, in dem er das Cover seiner neuen Single präsentiert. Als Motiv wählte Forster ein Foto von sich in jungen Jahren.Zu sehen ist Forster darauf ohne Kappe und ohne Bart - dafür aber mit wuscheligen Haaren. "Auf diesen Tag habt ihr mehrere Tage gewartet. Hier ist es: mein neues Single Cover zu Memories & Stories", schrieb Forster und fügte hinzu: "Ja, das bin ich auf dem Foto."