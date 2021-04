"Schau, die Elisabeth von Am dam des" - und was Christoph Waltz damit zu tun hat

„Es kommt einem auch überhaupt nicht so lange vor. Es würde einem auch nicht auffallen, wenn nicht die Kinder so alt würden, irgendwann. Das ist das große Problem. Man hat irgendwie den Eindruck, die altern an einem vorbei und man selber bleibt immer gleich“, meint sie.

Und das Geheimnis einer so langen Ehe? „Es hängt sicher auch vom Glück ab, aber wir sagen immer, es ist keine Leistung, sondern auch Bemühen. Man muss Kompromisse schließen“, so Vitouch, die übrigens auch bei der James-Bond-Premiere von „Spectre“ 2015 in London eine Rolle gespielt hat.

Das war der erste Einsatz von „Bösewicht“ Christoph Waltz – und vor Ort wurde auch ein Ausschnitt der „Am dam des“-Sendung aus dem Jahr 1977 gezeigt, wo eben Vitouch an der Seite eines blutjungen späteren Weltstars (damals 20 und noch am Reinhardt-Seminar) zu sehen war.