Heinz Zuber wird 80: "Clown Enrico war eigentlich ein Neurotiker"

Zuber hat sich immer selber geschminkt, und auch viele Enrico-Lieder stammen aus seiner Feder. „Ich glaube, mit ein Erfolg des Enrico war, dass er eigentlich ein Neurotiker war“, so der Schauspieler, dem der Clown aber nicht abgeht. „Er fehlt mir nicht. 28 Jahre sind eine lange Zeit, für die ich sehr dankbar bin.“

Der Schauspieler war aber nicht nur im Kinderprogramm, sondern auch am Tatort-Set zu finden. 13 Folgen spielte Zuber den Inspektor Schulz. Und das hat er fürs Theater aufgegeben. „Einer meiner liebsten Erfolge war in ,Mein Kampf’ von George Tabori der Himlischst, und das hätte ich nicht machen können, wenn ich den nächsten Tatort gespielt hätte. Dann habe ich den Tatort abgegeben, und alle haben gesagt: ,Bist du verrückt?’ Aber für mich war es wunderbar. Es war eine tolle Rolle mit tollen Kritiken und einem tollen Regisseur.“

Was Zuber antreibt, was er bereut, warum er gerne in Pension ist und was er sich zum Geburtstag wünscht, sehen Sie im Video oben.