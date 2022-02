Sängerin Natalie Imbruglia auf Gesundheitskur in Österreich

Topmodel Naomi Campbell und die Schauspieler Mischa Barton und Rebel Wilson schwören auf die Gesundheitsbehandlungen in den Vivamayr Ressorts in Altaussee und in Maria Wörth am Wörthersee.

Und das dürfte sich jetzt in der internationalen Star-Szene herumgesprochen haben, denn schon wieder schickt ein Top-Promi Bilder aus dem Ressort in der Steiermark: "Torn"-Sängerin Natalie Imbruglia (47).