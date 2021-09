Topmodel Naomi Campbell auf Gesundheitsurlaub in Kärnten

Die Schauspielerinnen Mischa Barton und Rebel Wilson schwören auf die Heilpraktiken im Viva Mayr. Rebel Wilson war im Resort in Altaussee und Mischa Barton in Maria Wörth am Wörthersee. Und genau dort spazierte nun der nächste Superstar durch die Türen des Gesundheitstempels: Topmodel Naomi Campbell.

Via Instagram bedankte sie sich beim Team für ihren gelungenen Aufenthalt. "Mir ist es wichtig, sich auf das Innere zu konzentrieren. Ich brauchte dringend Zeit für mich selbst. Sie sagen, der Magen sei das zweite Gehirn und ich musste meinen Stoffwechsel neu einstellen", schrieb sie auf Instagram.