Sängerin Hannah über Kritik, ihren außergewöhnlichen Style und Caterina Valente

Wegen ihrer ausgefallenen Kleidung musste die quirlige Künstlerin auch schon ab und zu Kritik einstecken. „Ich habe gelernt, damit umzugehen. Am Anfang war das schon relativ schwer. Ich komme ja total vom Land und konnte mit Kritik nicht so umgehen, weil ich wollte eigentlich immer allen alles recht machen und allen gefallen“, erzählt sie.

„Aber irgendwann hab’ ich gemerkt, man kann es nicht jedem recht machen. Wenn mein Kleid weiß ist, dann wollen es die anderen rot haben, und wenn es blau ist, dann wollen sie es grün. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe es insofern leicht, weil ich kann in so ziemlich alles schlüpfen und fühle mich gleich wohl. Ich muss mich da nicht verstellen, ob ich jetzt ein Dirndl oder Leggins anhabe oder ob ich ein Tüllkleid trage. Ich kann mich da gleich damit identifizieren. Ich genieße es einfach, modisch zu sein“, so Hannah, die seit elf Jahren auf der Bühne steht.

Und eigentlich heißt sie ja Petra, aber wegen ihrer Tiroler Landsfrau Petra Frey (42) musste ein anderer klingender Künstlername her. Die Tochter eines Mitarbeiters ihrer damaligen Plattenfirma heißt Hannah. „Er hat gesagt, das wäre doch ein cooler Künstlername. Man kann ihn von vorne nach hinten lesen und man kann ein gutes Logo daraus bauen. Dann ist es bei dem geblieben.“

Jetzt hat Hannah ein ganz besonderes Lied herausgebracht, nämlich eine musikalische Hommage an Universalkönnerin Caterina Valente, die im Jänner 90 wurde.