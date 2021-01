Das begabteste Mädchen der Welt: Caterina Valente wird 90

Jungen Menschen (unter 40 jedenfalls) muss man sie sanft, aber bestimmt ins staunende Bewusstsein rufen: Sie sang, sie tanzte, sie spielte, sie unterhielt, seit sie fünf war (Debüt: 5. 1. 1936 in Stuttgart) in Dutzenden Filmen, in Hunderten Konzerten mit 1350 aufgenommenen Liedern in elf Sprachen, von denen sie fünf fließend beherrscht. Ihre Karriere erstreckte sich über sechs Dekaden, ehe sie sich vor knapp 20 Jahren in ihr Domizil am Luganer See zurückzog.