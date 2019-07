Caterina Valente: Erstes Interview seit Jahren

***

Wie geht’s dir heute, Catrin?

„Alter ist nichts für Feiglinge“ (von Bette Davis oder Mae West). Natürlich machen sich die Jahre bemerkbar. Man ist langsamer, die Umwelt chaotischer und man hat Wehwehchen wie den grauen Star. Es fasziniert mich aber, wie Spezialisten das im Nu beseitigen, um uns ein gutes Leben im Alter zu ermöglichen.

Du fährst nicht mehr Auto und fliegst nicht mehr?

Nein, die Reaktionen lassen nach. Ich hab den Führerschein zurückgegeben. Und seit ich das Haus in Kalifornien verkauft habe, fliege ich auch nicht mehr. Der Grund für den Verkauf ist die jetzige US-Regierung, aber ich mag nicht über Politik reden.

Was bedrückt dich heute?

Viele sind nicht mehr da. Mein Bruder Silvio ( 2000) war mein Lebensmensch, er fehlt mir jeden Tag. Aber ich erfreue mich an jedem Tag, an dem ich aufwache. Ich lese viel und seit ich mein Kindle-Tablet habe, ist es eine wahre Freude. Ich habe ja alles gemacht, was ich machen wollte. Das Showbiz ist heute ganz anders und das ist auch richtig so. Heute bin ich lieber Beobachterin als Darstellerin.